Утром в пятницу, 18 марта, во Львове прозвучало несколько взрывов. После этого над городом появился густой дым.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Около 06:10 во Львовской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. И уже спустя около 20 минут после этого прозвучало три взрыва.

Информацию об этом подтвердил советник главы МВД Вадим Денисенко. сообщает "Суспильне". Также он сообщил, что на окраине города виден пожар. Информации о разрушениях и травмированных пока нет.

По информации львовян, на окраине города, в районе аэропорта, виден большой клуб темного дыма.

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