Мэр Львова Андрей Садовой решил бороться с завышенными ценами на жилье в городе своеобразным методом. На своих страницах в социальных сетях глава Львова опубликовал список апартаментов, которые ставят космические цены.

Например, сдают однушку за 81 614 гривен в месяц. Или спальню за 5400 в сутки, а также место в хостеле дороже, чем за тысячу в день.

Садовой призвал присылать ему данные тех, кто задирает цены на недвижимость и ведет себя как "мародеры".

Инициативу мэра местные журналисты уже назвали "военным коммунизмом".

Ранее мы писали, что Садовый грозит отдавать украинской армии неправильно припаркованные на улицах Львова авто. Также "Страна" рассказывала как дела с арендой жилья в Варшаве.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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