Мэр Львова Андрей Садовой придумал, как бороться с наплывом автомобилей в городе, которые паркуют в неположенных местах.

Соответствующее видеообращение он обнародовал на своей странице в Facebook.

"Обращаюсь ко всем, кто приехал во Львов за последние недели своим транспортом. Прошу вас убрать свои автомобили, припаркованные в запретных местах. В противном случае город будет забирать их эвакуаторами и не исключено, что часть из них будем передавать на нужды вооруженных сил Украины по законам военного времени", - сообщил Садовой.

Однако он добавил, что пока это просьба. "Если ситуация не изменится, будем действовать решительно", - сказал мэр.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове статуи готовят к возможной атаке на город. Старинные статуи обмотали поролоном и пленкой.

Также напомним, что Садовой призвал мужчин, которые эвакуировались во Львов, встать на воинский учет в течение 24 часов.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".