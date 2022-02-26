В Украине появился новый вид переселенцев (внутренне перемещенных лиц). Уже не только из Донбасса. Во Львове теперь так называют тех, кто уехал от войны из Киева и других городов.

Об этом сообщается на странице в Facebook Львовской ОГА

Им предлагают отправиться на местный стадион "Арена-Львов", чтобы получить помощь и расселение.

Напомним, на этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

Мы также писали, что более 150 тысяч украинцев выехали в Европу после начала военных действий.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке - основные новости Киева.

В нашем онлайне - Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.

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