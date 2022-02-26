Во Львов едут люди из Киева и других украинских городов. Фото: loda.gov.ua

В Украине появился новый вид переселенцев (внутренне перемещенных лиц). Уже не только из Донбасса. Во Львове теперь так называют тех, кто уехал от войны из Киева и других городов.

Об этом сообщается на странице в Facebook Львовской ОГА 

Им предлагают отправиться на местный стадион "Арена-Львов", чтобы получить помощь и расселение.

В Украине появился новый вид переселенцев (внутренне перемещенных лиц)

Напомним, на этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

Мы также писали, что более 150 тысяч украинцев выехали в Европу после начала военных действий.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке - основные новости Киева.

В нашем онлайне - Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас

Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе:

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