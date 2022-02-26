Более 150 тысяч человек вынуждены были покинуть Украину к настоящему времени из-за военных действий.

Об этом сообщили в ООН.

В основном украинцы направляются в Польшу, Венгрию, Молдавию и Румынию.

26 февраля министр внутренних дел Польши Павел Шефернакер сообщил, что в страну прибыло более 100 тысяч человек. Многие из них едут к родственникам и друзьям.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал выделить из спецфонда ООН 20 млн евро на срочную помощь людям и назначил специального кризисного координатора по ситуации вокруг Украины.

Мы писали, что тысячи украинцев больше суток стоят на западной границе. Перед контрольно-пропускными пунктами на Львовщине, Волыни, Закарпатье - многокилометровые очереди из тысяч машин, которые только растут. При этом мужчин от 18 до 60 лет после объявления всеобщей мобилизации, которые пытаются прорваться за границу, заворачивают назад.

В Госпогранслужбе сообщили, что украинцы выезжают в Румынию, Польшу и Словакию.

24 февраля Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.