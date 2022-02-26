Сегодня, 26 февраля, около шести вечера мимо Иванкова (север Киевской области) шла колонна российской военной техники.

Об этом рассказал журналист Богдан Аминов на своей странице в Фейсбук.

"Кольцевая дорога возле Иванковой, которая ведет в Киев. Часть этой дороги находится в лесу, где поблизости нет строений. Насчитали около ста единиц военной техники оккупанта. В основном БТР и танки. Двигаются в сторону столицы", - написал он.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

В нашем онлайне — Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.

Угроза окружения на Донбассе, прорыв на юге, стрельба в Киеве. Что происходит на фронте и в тылу — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе: