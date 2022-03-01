С сегодняшнего дня, 1 марта, во Львове строго запрещается продажа алкогольных напитков.

Об этом заявил мэр города Андрей Садовый в Телеграм-канале.

"Учитывая напряжение на фронте, с сегодняшнего дня во Львове полностью запрещена продажа алкогольных напитков. Военное положение не предусматривает каких-либо дискуссий при принятии таких решений. Все, кто будет нарушать это распоряжение, будут отвечать перед законом", - говорится в сообщении.

Садовой также добавил, что это касается как магазинов и сетей, так и заведений общепита.

Кроме того, мэр Львова призвал мужчин, которые уехали из зоны боевых действий, записываться в тероборону.

"С начала войны Львов стал безопасным пристанищем для тысяч людей, дома которых обстреливает оккупант. По законам военного времени военнообязанные мужчины, привезшие сюда свои семьи, должны возвращаться и защищать собственные города. Либо обязаны записываться в Территориальную Оборону по месту поселения", - написал Садовой.

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