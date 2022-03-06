В центре Львова обмотали поролоном и пленкой старинные статуи, для защиты от возможной атаки на город.

Ранее мы подробно писали, как живет Львов, куда сейчас едут в эвакуацию. Мэр Львова Садовой призвал мужчин призывного возраста после приезда становиться на учет в военкомат и возвращаться на фронт.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

В Украине — очередной день страшной войны, которую начала Россия.



Ранее российские войска захватили город Энергодар Запорожской области, случился обстрел атомной станции. В нашем материале и блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что произошло на АЭС и была ли угроза "второго Чернобыля".

В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.