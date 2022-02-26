Во Львове, Тернополе и Николаеве сейчас объявили воздушную тревогу. Это означает, что горожанам нужно отключить воду и газ, взять необходимые вещи и спрятаться в укрытии.

Напомним Николаев готовится к круговой обороне. Со стороны Каховки был прорыв двенадцать танков.

"У нас поступила команда: круговая оборона города. Потому что со стороны Каховки есть прорыв 12 танков, еще заходят силы. Прямое указание - подготовка к круговой обороне города", - сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.