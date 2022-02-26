Николаев готовится к круговой обороне города. Со стороны Каховки есть прорыв 12 танков.

Об этом сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

"У нас поступила команда: круговая оборона города. Потому что со стороны Каховки есть прорыв 12 танков, еще заходят силы. Прямое указание - подготовка к круговой обороне города. Итого: мобилизируем сейчас все силы для военных по периметру, там где работает тяжелая артиллерия. По нашем горожанам. Прошу небезразличных, кто обладает силой и желанием, - выходить, связываться с теробороной. Все что есть, сейчас мы отдадим - касаемо коктейлей молотова и т.д. Готовимся к круговой защите. Я думаю, что надо встроить внутри баррикады, чтобы не заходили в определенные районы", - сказал он.

Позже Ким добавил, что "Грады" уже начали разворачивать в сторону Николаева. В городе объявлен сигнал "Воздушная тревога". Губернатор призвал граждан прятаться в подвалы.

Напомним, ранее николаевский губернатор подтвердил удар по аэропорту в Кульбакино.

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