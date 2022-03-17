Скандальная киевская инстаграм-блогерша Мария Семенова, известная под ником ttiisshhiinnaa, объяснила воровство в магазине во Львове тем, что не знала, что "в такое время это очень серьезно". Она заявила, что уедет из города сегодня.

Видео появилось в сети после того, как ее с парнем задержала полиция.

На вопрос, понимает блогерша, что обидела всю Украину, "Тишина" заявила: "Ну я не думала, что так негативно к этому отнесутся".

Далее ее спросили, "сколько дать тебе времени покинуть Львов?", на что та заявила о готовности уехать прямо сейчас.

"То есть ты отдаешь себе отчет, что если завтра увидим тебя во Львове...", - спросили дальше блогершу. "Нет, я вас боюсь", - ответила она.

Напомним, ранее блогерша прославилась благодаря видео погромов арендованных квартир в Киеве.

Также сообщалось, что "Тишина" cняла на видео, как ее парень сбивает на Porsche человека на моноколесе.

Напомним, "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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