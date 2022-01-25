Скандальная киевская инстаграм-блогерша Мария Семенова, известная под ником ttiisshhiinnaa, cняла на видео, как ее парень сбивает на Porsche человека на моноколесе.

На видео запечатлено, как водитель Porsсhe начал быстро набирать скорость, обгоняя другие машины. Во время одного из таких маневров он не заметил двигавшегося на моноколесе человека и сбил его, после чего поехал дальше.

На видео также слышен звук удара в момент столкновения.

Позже Семенова подтвердила факт аварии, заявив, что они заплатили пострадавшему 500 гривен и разъехались без претензий.

Напомним, ранее ttiisshhiinnaa вместе с молодым человеком и друзьями разгромила съемную квартиру. На место вызвали полицию.

Поздно вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди кухонным ножом порезали натяжной потолок, сорвали обои, разбили и повредили всю имеющуюся в квартире бытовую технику и мебель. Кроме того, курили сигареты и громко слушали музыку. После инцидента прокуратура столицы заявила, что молодые люди, которые устроили погром в съемной квартире, предстанут перед судом.

При этом молодые люди снимали свои действия на камеру и выложили это в сеть. Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб владелице квартиры на сумму свыше 370 тыс. гривен.

А в начале марта 2021 года девушка также разгромила съемную квартиру, а после этого ее засняли стреляющей из пистолета на улице столицы.