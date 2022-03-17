Скандальная киевская инстаграм-блогерша Мария Семенова, известная под ником ttiisshhiinnaa, которая прославилась благодаря видео погромов арендованных квартир в Киеве, угодила в полицию во Львове, куда она эвакуировалась от войны.

Она вместе со своим 20-летним парнем украли пиво в магазине, о чем тут же и сообщила всем своим подписчикам в соцсетях.

На кадрах видно, как блогерша подходит к холодильнику с пивом, срывает скотч и берет две бутылки пива. При этом, на другом видео она уже идет с молодым человеком с открытой бутылкой и рассказывает о воровстве.

Полиция уже поймала девушку и парня. По данным правоохранителей, кража была совершена из магазина, расположенного на улице Ивана Франко. Задержанные находятся в одном из территориальных отделов полиции во Львове. Сейчас решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Напомним, во Львове запретили продажу алкоголя еще 1 марта.

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Что касается блогерши, то мы рассказывали, как в начале марта 2021 года она разгромила съемную квартиру, а после этого ее засняли стреляющей из пистолета на улице столицы.

Также мы писали, что ttiisshhiinnaa вместе с молодым человеком и друзьями разгромила съемную квартиру летом прошлого года. На место вызвали полицию. При этом молодые люди снимали свои действия на камеру и выложили это в сеть. Своими действиями блогерша и ее друзья нанесли ущерб владелице квартиры на сумму свыше 370 тыс. гривен.

После этого сообщалось, что "Тишина" cняла на видео, как ее парень сбивает на Porsche человека на моноколесе.

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