Утром в пятницу, 18 марта, в Киеве осколки сбитой ракеты упали на жилую пятиэтажку в Подольском районе Киева. В результате были ранены четыре человека, еще один - погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram-канале.

"18 марта в 08:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме в Подольском районе столицы. На место происшествия прибыли прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание с 1 по 3 этажи", - сообщили спасатели.

По предварительной информации, сотрудники ГСЧС спасли 12 человек, эвакуировали 98 человек. В результате ЧП были травмированы 4 человека, 1 человек погиб.

На месте задействовано восемь единиц пожарной техники и 47 человек личного состава ГСЧС. Ликвидация пожара в настоящее время продолжается.

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