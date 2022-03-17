После 17:00 в четверг, 17 марта, на правый берег Киева был совершен ракетный удар. В сети очевидцы публикуют видео того, как на правом берегу горят дома.

Видео очевидцев публикует Telegram-канал "Политика страны".

На кадрах над жилой застройкой клубится черный дым. Отметим, что это не первый "прилет" по жилым кварталам за минувший день.

Напомним, утром в четверг, 17 марта, в Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке в Дарницком районе.

Сегодня мэр города Виталий Кличко в ходе телемарафона оценил ущерб разрушенной инфраструктуры в Киеве в миллиарды долларов. Однако точных цифр пока не назвал.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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