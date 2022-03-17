Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона рассказал о ситуации в городе, по состоянию на 22-й день войны:

ущерб разбитой инфраструктуры столицы оценил в миллиарды долларов, хоть точных цифр пока не назвал;

комендантский час вводят военные, киевские власти только обеспечивают его выполнение. Цель введения комендантского часа - борьба с диверсантами;

Киев увеличивает запасы еды, воды и медикаментов. В других городах российские войска уничтожают критическую инфраструктуру, и сейчас предпринимаются все усилия, чтобы этого не допустить этого в столице;

в первую очередь, помощь будут получать женщины, дети и люди пожилого возраста.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве снаряд разрушил дом и офис бывшего продюсера Ани Лорак.

Также сообщали, что в Киеве обломки сбитой ракеты упали на многоэтажку.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды - в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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