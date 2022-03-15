В "штабе" территориальной обороны "Донецкой народной республики" сообщили, что по Макеевке, которая находится на территории, подконтрольной "ДНР", ударили "Точкой-У".

В "ДНР" уточняют, что в Макеевке упали обломки ракеты "Точка-У", которую перехватили средства ПВО.

Макеевка находится на западе Донецка, и ее за все годы конфликта обстреливали крайне редко.

Удар пришелся по микрорайону "Солнечный". По меньшей мере 4 человека, включая ребенка, пострадали в результате падения обломков "Точки-У".

Ранее "Страна" сообщала, что в Минобороны Украины опровергают информацию о том, что ВСУ нанесли удар ракетой по центру Донецка. По данным "ДНР", в результате обстрела погибли 20 человек и еще 28 получили ранения.

Также мы писали, что Данилов ответил на обвинение Лукашенко о запуске "Точки-У" по Беларуси.

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