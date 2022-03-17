Во время ракетного обстрела Киева погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец.

Информацию об этом сообщили в "Молодом театре", где работала актриса.

Оксана Швец родилась 10 февраля 1955 года, училась в театральном университете имени И. К. Карпенко-Карого. В "Молодом театре" актриса далее играла в спектаклях "Дума о любви", "Сирано де Бержерак" "Слово о полку Игореве", "Репортаж", "Маленькая футбольная команда", "Марат-Сад", "За двумя зайцами" и "Диктатура совести".

Кроме того, актриса сыграла в кинокартинах "Завтра будет завтра", "Тайна "Святого Патрика", "Дом с лилиями" и "Возвращение Мухтара".

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