В сети появилась детальная информация об командующих РФ, убитых в ходе вторжения в Украину. Среди них четверо генералов и семь высших офицеров.

Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Во время войны в Украине погибли:

Генерал-майор Тушаев Магомед - командир 141-го моторизированного полка Национальной гвардии Чечни, убит под Гостомелем.

Генерал-майор Герасимов Виталий - первый заместитель 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, убит под Харьковом.

Генерал-майор Колесников Андрей - командующий 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, убит 11 марта.

Генерал-майор Суховецкий Андрей - заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа, убит 28 февраля под Мариуполем.

Полковник Захаров Андрей - командир 6-го полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, убит под Киевом 9-10 марта.

Полковник Порохня Сергей - командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа.

Полковник Николаев Игорь - командир 252-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, убит 15 марта под Харьковом.

Подполковник Агарков Юрий - командир 33-го мотострелкового полка гвардии.

Подполковник Сафронов Дмитрий - заместитель командира бригады морской пехоты, погиб 6 марта под Харьковом.

Подполковник Ермолин Михаил - командир дивизиона воинской части 12776.

Полковник Исайкин Виктор - погиб в начале марта, его смерть подтвердил глава Мордовской Республики.

Напомним, в среду, 16 марта, Генеральный штаб ВСУ озвучил новые потери противника в Украине.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.