В Чернигове, где за день под обстрелами погибли не менее 53 мирных жителей, после авиаудара по общежитию погибла семья с тремя детьми. Во время проведения работ по разбору конструкций спасатели достали семью погибших из 5 человек, среди которых были 3 детей (мальчик и девочка - двойняшки по 3 года) старшая сестренка 12 лет и их родители.

Кроме того, "Суспильне" сообщило о случае в городе, когда под огонь российских военных сегодня попали люди, стоявшие в очереди за водой. 16 марта в Чернигове российские оккупанты расстреляли очередь за хлебом, погибли не менее 10 мирных жителей.

Напомним, война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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