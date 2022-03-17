После обстрелов 17 марта в Новых Петровцах (населенный пункт в Киевской области, недалеко от Вышгорода) погиб двухлетний ребенок. Кроме того, четыре человека травмированы.

Об этом на своем Facebook сообщает полиция Киевской области.

По словам представителей полиции, пострадало многоэтажное здания, повреждены соседние жилые дома.

Отметим, что сегодня Киев и область постоянно поддаются обстрелами. Так, после 17:00 ракетный удар пришелся на жилые дома на правом берегу.

При этом, в России продолжают утверждать, что они якобы не бомбят мирных жителей:

"Российские ВС не бомбят города, сколько бы роликов в НАТОвских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было бы сейчас вброшено - правда всегда пробьется", - сказала представитель МИД РФ.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Итоги среды — в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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