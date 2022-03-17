Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что обстрелы украинских городов - это постановочные натовские фейки.

"Российские ВС не бомбят города, сколько бы роликов в НАТОвских структурах не монтировали, сколько бы видеонарезок и фотофейков не было бы сейчас вброшено - правда всегда пробьется", - сказала представитель МИД РФ.

На это заявление уже отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Все просто: многомиллионные иски и компенсации семьям погибших, сроки за военные преступления - и Захарова поверит в правду", - прокомментировал Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

Мы рассказывали, что Мариуполь разрушен на 80-90%.

Также мы показывали жуткие кадры разрушений Волновахи, на которых видно, что от города остались одни руины.

Кроме того публиковали последствия от удара российских войск по одному из районов Харькова. Отметим, что в городе с начала войны еще не прекращались обстрелы. Всего в Харькове разрушено порядка 600 домов.

Итоги среды - в нашей публикации: "Угроза Кривому Рогу и Вышгороду, призрак нейтралитета".

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