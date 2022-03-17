Губернатор Ровенской области Виталий Коваль заявил, что по городу Сарны прилетел ракетный удар. Видео его обращения публикует Telegram-канал "Политика страны".

По его словам, в Сарнах ракетным ударом поражён один из военных инфраструктурных объектов.

Кроме того, украинские телеграм-каналы публикуют момент ракетного удара.

Напомним, что ранее под Ровно ударили по телебашне. Только недавно спасатели закончили разбирать завалы . Число погибших в результате авиаудара возросло до 21 человека.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 20-й день войны и ход мирных переговоров Украины с Россией.

Кроме того, "Страна" разбиралась, как Европу накрывает продуктовый дефицит из-за войны в Украине.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что реально происходит на фронте и с переговорами.