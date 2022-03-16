Разбор завалов у телебашни в Ровно завершили. В результате авиаударов 14 марта погиб 21 человек, травмировались девять человек.

Об этом сообщил руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

По его словам, сейчас основная задача власти - возобновление телесигнала в регионе. Четыре местных телеканала уже доступны на T2.

Коваль обещает, что через два дня радио- и телевещание будет восстановлено полностью.

Напомним, две ракеты утром 14 марта ударили по телевизионной башне и админпомещению возле нее. Из-за разрушения телебашни не работало теле- и радиовещание. Ранее было известно о 19 погибших в результате авиаудара.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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