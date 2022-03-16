Семь человек погибли в результате столкновения автобуса Setar и микроавтобуса Mercedes на трассе Кропивницкий - Знаменка. ДТП произошло в среду, 16 марта, около 5:50 в районе села Лозовая Хмельницкой области. Об этом сообщает Нацполиция.

Известно, что микроавтобус Mercedes вез переселенцев из Днепра в Тернополь. Водитель и шестеро пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 9 человек получили травмы и доставлены в больницу города Волочиск.

61-летний водитель и пассажиры автобуса всерьез не пострадали

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии и личности погибших и пострадавших.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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