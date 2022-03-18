Сегодня, 18 марта, состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Анонс беседы был кратким — Украина и двусторонние отношения.

Под словом "Украина" стоит понимать скорее Россию, которая сегодня попала под беспрецедентный пресс западных санкций. И восточный - китайский вектор - становится для Москвы главным "окном в мир" и позволяет обойти ограничения.

Россия же для Китая была и остается крупнейшим континентальным союзником, который обеспечивает энергетическую безопасность Пекина и прикрывает его континентальный тыл.

Эта геополитическая взаимопомощь вряд ли устраивает США, которые ведут курс на полную изоляцию РФ.

Надо думать, что именно "русский вопрос" поэтому является главенствующим на переговорах. Американцы не скрывали, что будут добиваться от Китая снижения мер по поддержке России.

"Страна" рассказывает, о чем беседовали лидеры, анализирует их высказывания. Также приводим позицию Китая относительно происходящей в Украине войны.

Заявления накануне переговоров

Китай как союзник России долгое время воздерживался от комментариев относительно начала боевых действий Россией. А те комментарии, что от него звучали, были или сдержанными, или содержали упреки в адрес США.

Например, после недавних переговоров с помощником Байдена Салливаном в Риме, китайский дипломат Ян Цзечи заявил, что нужно выяснить "историческую причину возникновения украинской проблемы и отреагировать на рациональные озабоченности всех сторон".

То есть, разобраться, почему Запад отказался слушать аргументы России по расширению НАТО.

Цзечи также призвал Запад к равноправному диалогу и созданию нового механизма европейской безопасности - но базе принципа "неделимой безопасности", о которой неизменно заявляла Москва.

Из этих тезисов было понятно, что видимая часть диалога США и Китая накануне переговоров Байдена и Си по вопросу России никуда особо не привела. Стороны остались при своих, а Пекин продолжил делать заявления по сути в поддержку Москвы.

Здесь надо напомнить, что накануне разговора Салливана и Цзечи в США заговорили о том, что Китай собирается оказать России военную помощь в Украине. Позже обе страны это опровергли. И непонятно, что это было - реальный инсайд или вброс с целью надавить на Пекин перед переговорами с Байденом.

Вчера китайцы также сделали заявления против антироссийских санкций. Из них следует, что по российскому вопросу американцы угрожают китайским компаниям, которые могут помогать РФ обходить западную блокаду (видимо, это и стало главной темой переговоров Байдена и Си).

"Введение экономических санкций не только не сможет решить проблемы безопасности, но и нанесет ущерб нормальной жизни людей в соответствующих странах, дестабилизирует глобальный рынок и еще больше навредит и без того замедлившейся мировой экономике. США должны прекратить свое необоснованное давление на китайские компании и противоправные действия по политизации экономических и торговых вопросов. Китай примет необходимые меры для защиты интересов и законных прав китайских компаний", — заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

То есть на давление против китайских фирм американцам будет дан ответ.

От других китайских чиновников звучали вчера даже исторические претензии к американцам в духе российской риторики.

"Правительства и СМИ США и стран НАТО при освещении кризиса на Украине проигнорировали многочисленные жертвы среди гражданского населения в Ираке, Сирии, Афганистане, Палестине и Югославии", — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, добавив, это лишает их права критиковать другие страны.

Китайские власти также заявили, что против оказания военной поддержки США Украине, поскольку передача Киеву летального оружия ставит под вопрос восстановление мира и стабильности, отметил Лицзянь.

"Китай в качестве гуманитарной помощи предоставил Украине продукты питания, детское растворимое молоко, спальники и ватные одеяла, влагонепроницаемые подстилки. Что касается США, они передали Киеву смертоносное оружие. Могут ли эти вооружения вернуть мир и стабильность, или же они приведут к новым жертвам и раненым среди мирного населения? Жители Украины больше нуждаются в продовольствии и спальниках".

В общем позиция китайцев по Украине и России накануне переговоров Байдена и Си была вполне однозначной - санкции не поддержим, а США должны перестать вооружать Украину (что вообще звучит скандально для Киева).

Также звучит предложение создать новую систему безопасности в Европе - то есть, ограничить влияние НАТО, учитывая, что в этом риторика Китая похожа на российскую.

При этом что касается позиции по войне в Украине, то Китай подчеркнуто делает нейтральные заявления, акцентируя на том, что он вообще против войны и за то, чтоб переговоры как можно скорее закончились миром. Хотя при этом, например, Китай активно вместе с Россией педалировал тему американских биолабораторий в Украине (это, вероятно, ответка за обвинения со стороны США в том, что китайцы сами искусственно вывели коронавирус в своих лабораториях).

Что касается позиции Запада, то ее буквально во время разговора Байдена и Си изложил Госдеп.

Она заключалась в том, что США будут принимать меры в отношении стран, помогающих России уходить от санкций или становящихся "гаванью" для ее финансовых средств. Вашингтон также сказал, что Штаты сигнализировали КНР о последствиях поддержки России в ситуации по Украине для двусторонних связей и отношений с союзниками США.

То есть, главная тема разговора китайцев и американцев - попытка США надавить на Китай, чтоб тот не помогал России обходить санкции. Ну или чтобы, как минимум, не помогал ей вести войну в Украине своими поставками.

Итоги беседы. Версии Вашингтона и Пекина

Вскоре после завершения беседы Вашингтон и Пекин опубликовали краткие итоги своих переговоров.

По версии китайской стороны, прозвучали следующие тезисы.

Со стороны Байдена:

— Соединенные Штаты не стремятся вести "новую холодную войну" с Китаем, не стремятся изменить систему Китая, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления союзов, не поддерживают "независимость Тайваня" и не намерены вступать в конфликт с Китаем.

— Американская сторона готова вести откровенный диалог с китайской стороной, укреплять сотрудничество и способствовать стабильному развитию американо-китайских отношений.

Со стороны Си Цзиньпина:

— Китай и Соединенные Штаты должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и избегать конфронтации.

— Китайско-американские отношения еще не вышли из кризиса, созданного предыдущей администрацией США, и вместо выхода сталкиваются со все большими проблемами. Это по сути крайне пессимистическое заявление.

— Если тайваньскую проблему не решить должным образом, это окажет разрушительное воздействие на отношения между странами.

— От введения всесторонних и неизбирательных санкций страдают простые люди.

— Долгосрочное решение конфликтов заключается во взаимном уважении между крупными державами, отказе от менталитета холодной войны.

— США и НАТО должны установить диалог с Россией и учесть ее обеспокоенность для устранения подлинных причин кризиса в Украине.

— Противостояние и конфликт в Украине не выгодны ни одному человеку, мир и безопасность - ценнейшие сокровища международного сообщества.

По версии американской стороны, были сделаны такие заявления:

- Байден не требовал от Си Цзиньпина конкретных действий в контексте войны в Украине,

- США будут следить за решениями КНР в продолжение разговора,

- Байден предупредил о последствиях для Китая "от США и всего мира" за поддержку России,

- В Белом доме не уточнили, идет ли речь о санкциях,

- Байден поднял тему биолабораторий в Украине, озвученную РФ,

- В контексте Тайваня Байден заявил, что США сочтут недопустимым односторонние шаги по нарушению статус-кво.

Представитель Госдепартамента добавил, что Китай был исключением из правил - в смысле неприсоединения к сообществу наций в осуждении вторжения на Украину, в призыве к прекращению огня и в навязывании России, российскому правительству издержек за его действия.

"Мы затронули эти обеспокоенности напрямую в диалоге с Пекином. Особенно в плане любой будущей поддержки, которую КНР оказывала бы России. И мы ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с нами, а также нашими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов", — отметила американская сторона.

Кроме того, в Белом Доме дополнительно прокомментировали итоги переговоры Си и Байдена.

Прежде всего, пожаловались, что китайская сторона опубликовала итоги беседы еще до того, как она закончилась.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что почти двухчасовые переговоры «не развеяли опасений США по поводу того, что Китай может быть готов оказать России военную или финансовую поддержку».

При этом Вашингтон не хочет публично говорить, «чем угрожает Китаю в связи с поддержкой РФ, считая это конструктивным способом взаимодействия с Пекином».тПсаки многозначительно добавила, что США будут внимательно следить за последующими шагами Си Цзиньпина.

"Китай должен принять для себя решение, как он хочет, чтобы книги по истории оценивали его действия", - заявила пресс-секретарь Белого Дома.

В общем, судя по публичным заявлениям обоих сторон, очень не похоже, что стороны пришли к консенсусу по отношению к России, санкциям и военной помощи Москве.

Но главный вопрос тут в том, какие именно угрозы прозвучали от Штатов. И что о них предметно думает Китай.

И нельзя исключать, что Байден мог предлагать не только кнут, но и пряник - некие бонусы за отказ от содействия России (например, по Тайваню, хотя в публичном поле звучали другие сигналы). Тем более, что аналогичные меры Штаты пытаются применять к другим союзникам России - Венесуэле и Ирану.

Не совсем понятно, к чему пришли по военным поставкам.

Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что Китай "намекнул, что пока будет держать нейтралитет".

"Самый сложный для нас момент – поставка микросхем для построения новых ракет в РФ. Со сдержанным оптимизмом можем говорить, что пока Китай не сказал ни да, ни нет. Хотя сам факт переговоров говорит, что Китай будет тянуть время со снабжением чего-либо для усиления российской армии", - говорит Денисенко.

С другой стороны издание Politico пишет, что "лидеры ЕС имеют очень надежные доказательства того, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России и обеспокоены этим". Чиновник сказал, что ЕС "установит торговые барьеры в отношении Китая", если Пекин выполнит запрос России.

В общем, пока четкого ответа на вопрос поможет ли Китай России обходить санкции и окажет ли ей военную помощь нет.

Но в конечном итоге все зависит от того, какую стратегию изберет Китай.

Их может быть две.

Первая - он воспользуется войной в Украине, чтоб нанести наибольший геополитический урон США (своему основному противнику), начав процесс полного переформатирования миропорядка (включая создания альтернативной западной финансовой системы мировых расчетов, минимизации доли доллара и евро в международных расчетах, возможно, даже силовое решение вопроса с Тайванем). В таком случае он максимально поддержит Россию, не считаясь с ущербом от ответных действий американцев. Потому что на кону стоят гораздо большие цели. А это означает, что конфликт в Украине может со временем стать мировым. Но пока непонятно готов ли в эту большую историю идти Китай.

Вторая - воспользоваться нарастающим конфликтом России и Запада для усиления своих позиций, выторговывая наилучшие для себя условия и уступки от обоих сторон. И в таком случае он не будет масштабно помогать России, а возможно, если дела для Москвы пойдут совсем тяжело, и может в открытую выступить против Путина в его украинской политике. Но пойдет ли на это Китай - непонятно. Потому что в таком случае могут усилиться позиции США, которые воспринимают именно Пекин (а не РФ) как своего главного экономического и геополитического противника.

Так или иначе, но от выбора Китая во-многом зависит и ход войны в Украине.