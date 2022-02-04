Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин по итогам встречи в Пекине подписали Совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Об этом говорится на сайте Кремля.

В совместном заявлении говорится, что "российско-китайская дружба не имеет границ". Этим документом государства закрепляют:

Намерение противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран. Осуждение революций, организованных извне. Укрепление Шанхайской организации сотрудничества и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности. Равные права на управление интернетом, неприемлемость ограничения прав на регулирование национальных сегментов считают неприемлемыми

В совместном заявлении два государства настаивают на том, чтобы США ускорили ликвидацию своих запасов химоружия.

Также выражается опасение из-за "военно-биологической деятельности США и союзников. В связи с этим, Москва и Пекин призвали США надлежащим образом информировать о военно-биологической деятельности, действуя открыто и прозрачно.

Ранее мы писали, что Китай призвал США принять всерьез и урегулировать озабоченности России в сфере безопасности.

Также сообщали, что Китай не согласился с позицией США по поводу вторжения России в Украину.