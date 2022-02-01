Пекин считает, что ситуацию с военной напряженностью вокруг Украины не нужно обсуждать в Совете Безопасности ООН. Нужны консультации и переговоры между заинтересованными сторонами.

Об этом на заседании Совбеза в понедельник, 31 января, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, сообщает "Укринформ".

"Заинтересованные стороны должны стремиться к урегулированию своих расхождений путем диалога и переговоров. Нам срочно нужна сейчас тихая, а не мегафонная дипломатия", - заявил Чжан Цзюнь.

По словам представителя КНР, в последнее время действительно наблюдается определенная напряженность в вопросе вокруг Украины.

"И мы наблюдаем за тем, что вызывает эту напряженность", - сказал дипломат.

В частности, по его словам, только западные страны во главе с США обвиняют Россию в подготовке к войне, в то время как Москва утверждает, что не имеет таких намерений, а Украина подчеркивает, что ей такая война не нужна.

"В таких условиях, какой может быть основа для беспокойства стран и почему они настаивают на том, что эта война будет?" – заявил Чжан Цзюнь.

Также в КНР считают, что диалог и переговоры между сторонами уже ведутся, и проведение открытого заседания Совета Безопасности ООН "очевидно не ведет к созданию благоприятных условий для этого текущего переговорного процесса и не способствует снижению напряженности".

Напомним, ранее Китай призвал США принять всерьез и урегулировать озабоченности России в сфере безопасности.

Также мы писали о том, что заседание Совбеза ООН по Украине назначили за два дня до закрытия Олимпиады.