Совбез ООН проведет анонсированное накануне заседание по Украине 31 января, которое запросили США, чтобы обсудить "угрожающее поведение" России по отношению к Украине и "наращивание" российского военного присутствия на границе. Об этом сообщила постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юуль, передает ТАСС.

"Заседание пройдет по запросу США", - сказала Мона Юуль.

В миссии Норвегии, заседание намечено на 10:00 (17:00 по Киеву).

Напомним, Столтенберг сегодня заявил, что у НАТО нет уверенности в планах России вторгнуться в Украину. Также генсек НАТО заявил, что у альянса нет никаких планов по размещению боевых групп НАТО в Украине. Но при этом Россия получит больше сил НАТО на своих границах, если применит силу против Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским 27 января пообещал решительно отреагировать на вторжение Путина в Украину.

Также мы писали, что CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что Байден сказал Зеленскому, что Россия уже приняла решение атаковать Украину, включая Киев.

Кроме того, сообщалось, что у Зеленского отрицают, что Байден сказал ему о неизбежности российского вторжения. Также факт такого сообщения Байдена отрицают и в Белом доме.