Президент США Джо Байден намерен в пятницу, 18 марта, в телефонном разговоре предупредить председателя КНР Си Цзиньпина о том, что Пекин будет нести ответственность в случае оказания поддержки Москве применительно к ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщил в четверг, 15 марта, на пресс-конференции в Госдепартаменте госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Блинкен сказал, что США "продолжают призывать все страны, особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Москву прекратить" ее военную спецоперацию в Украине.

"Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать свое влияние на президента России Владимира Путина и защищать международные правила и принципы, которые исповедует КНР", - добавил Блинкен.

"Вместо этого, похоже, Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить эту агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром. И мы обеспокоены тем, что они рассматривают возможность оказания прямой помощи России военной техникой для ее использования в Украине. Президент Байден завтра будет разговаривать с председателем Си Цзиньпином, и мы ясно дадим понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии, и мы без раздумий будем вводить издержки", - заявил Блинкен.

Ранее "Страна" сообщала, что в Китае заявили, что война в Украине "не идет на пользу КНР", но осуждать действия РФ Пекин не стал.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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