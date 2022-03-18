В соседнюю Венгрию с начала войны только по официальным данным выехали больше 250 тысяч украинцев.

Будапешт, как и остальные страны ЕС, дает нашим беженцам временное убежище на год, право на работу и обучение детей, медстраховку и скромное пособие.

Адаптироваться беженцам может быть нелегко из-за тяжелого в изучении языка, в то же время прожить здесь дешевле, чем в более богатых странах ЕС.

Выясняли, как украинцы обустраиваются в Венгрии.

Раздают симки, проезд бесплатный

Как и в Польшу, въехать в Венгрию можно без паспорта и других документов. Пограничный пункт в Чопе возможно пересечь только на автомобиле или поезде. Остальные (Лужанка, Вилок, Тиса, Косино и Дзвинкове) также можно перейти пешком.

Украинцам доступен бесплатный проезд на поездах MAV-START по всей территории Венгрии. На станции Захонь или в поездах, идущих от пограничных городов, можно получить так называемый "билет солидарности", с которым можно передвигаться по Венгрии. Также украинцы могут бесплатно ездить поездами, если хотят пересечь Венгрию и поехать в Австрию или Германию. Чтобы привезти животных, не нужно предъявлять ветеринарных справок или паспортов.

Сначала украинцы приезжали преимущественно из Закарпатского региона, а сейчас все больше людей приезжают из разных областей.

"Все те, кто бежит из Украины, найдет друга в венгерском государстве. Это правило – помогать беженцам из соседней страны", – сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

При этом главной проблемой остается жилье для беженцев: подходящие для этого локации в последние годы были уничтожены в результате антимиграционной политики премьера Орбана.

Принимают, где есть возможность, но места ограничены. Например, школа в приграничном Захоне приняла на первое время 250 человек. Также селят в общежитиях.

Некоторые останавливаются в гостиницах и мотелях за свой счет, другие находят апартаменты на Airbnb, в том числе бесплатно.

На вокзале Келети в Будапеште беженцев встречают волонтеры, кормят их, дают лекарства, если надо, и бесплатно сажают на автобусы, которые развозят людей по Венгрии и в другие страны ЕС.

В палатках на вокзале в Будапеште украинцев кормят горячей едой и распределяют по автобусам. Фото: "Страна"

Беженцам прямо на вокзале выдают бесплатные сим-карты после предъявления паспорта. Общественный транспорт в Будапеште для украинцев также бесплатный.

Для регистрации в Венгрии в статусе временной защиты нужно обращаться в иммиграционную службу - с паспортом и с фото, как на паспорт. В частности, в Будапеште нужно обращаться в Миграционную службу Венгрии на улице Будафоки, 60, телефон +36 1 463 9100.

Приехала в миграционную службу в 8 утра, днем уже оформилась

Процедура, говорят украинцы, проходит быстро. Прописку для получения статуса, как в некоторых странах, не требуют.

После регистрации через некоторое время выдают карточку о временном виде на жительство. К ней прилагается бесплатное обучение на курсах венгерского языка (520 занятий), ежемесячное пособие в размере 28,5 тысячи форинтов (2 тыс. 700 грн), если человек не проживает в центре приема беженцев. Детей определяют в садики и школы.

"В иммиграционной службе регистрация прошла за день, приехала к 8 утра - уже в 3 дня мне выдали карту на мед обслуживание, страховку местную. Это еще свежие правила и положения, процессы еще не налажены, но через несколько дней все станет намного яснее, и правительство постоянно согласовывает свои решения с различными государственными органами, общественными и гражданскими организациями", - рассказала нам киевлянка Оксана Нагорная.

Украинцам на вокзале раздают бесплатные сим-карты. Фото: "Страна"

Местные власти обещают помочь с работой, а работодателям, которые наймут украинцев, предлагают субсидии. Госпомощь составляет 50% стоимости жилья и проезда украинского работника в месяц и не может превышать сумму до 60 тысяч форинтов (5,5 тыс. грн) на одного работника и дополнительных 12 тысяч форинтов (1,1 тысяч гривен) на ребенка. Работодатель обязан, используя надбавку, найти работнику из Украины жилье.

Украинцы говорят, что венгры принимают их радушно и помогают, чем могут.

"Я была в центре помощи беженцам из Украины в приграничном местечке Тисабеч. Венгрия - небогатая страна, но люди делают невероятное. Наши люди, которым удалось попасть в Венгрию, плакали и благодарили. В центре раздавали бесплатно телефоны с сим-картами или просто сим-карты, если у человека есть телефон. Звонки в Украину бесплатно, по Европе 5 гб интернета.

Горячая еда (готовили с любовью местные жиночки с того села), склад завален гуманитарной помощью. Одежда, обувь, одеяла, памперсы - все это раздают. Координаторы записывали людей в список и распределяли по направлениям. Было влезть автобусов из Германии. Проезд на поезде тоже бесплатно. Автобан для машин на украинских номерах - бесплатно. Самолеты компании WizzAir из Будапешта для украинцев бесплатно. Местные жители стояли возле центра, спрашивали, чем помочь. Бросались помогать разгружать машины с гуманитаркой, убирали территорию. Одна женщина написала на листочках псалмы и строчки из Библии и давала их людям", - рассказала нам программист Марина Николаенко из Киева, которая поселилась в Будапеште.

Правда, есть и сложности - в основном это язык.

"В Венгрии без знания языка будет тяжело, это один из самых сложных языков мира, и курсы не особо помогут", - рассказала живущая в Будапеште украинка Ольга Герцог.

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Ассоциация "Менедек", menedek@menedek.hu,

Фонд Oltalom, oltalom@oltalom.hu, +36 1 210 5400

Благотворительная организация Kalunba, kalunbameeting@gmail.com.

Медицинский центр Duna, +36-70-698-0696, Будапешт, Lechner Ödön fasor 5.