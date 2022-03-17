"Страна" продолжает рассказывать о том, как обустраиваются в европейских странах украинские беженцы. На днях мы писали о Польше, сегодня - о Германии.

С начала войны в Украине 150 000 наших граждан уехали в Германию в поисках мирного неба над головой.

На данный момент лишь часть беженцев из Украины прошли первичную регистрацию и, по мнению немецких чиновников, приехавших из Украины гораздо больше, чем официальная цифра в 146 998 человек (по состоянию на 13 марта 2022).

Личным опытом делится многодетная киевлянка Анна, которая 66 часов со своей большой семьей (муж, два сына и дочь) добиралась из пригорода Киева на юг Германии. Ее историю "Страна" публиковала немногим ранее.

"Мы с супругом и тремя детьми заехали на машине в ЕС 1 марта, через два дня добрались до пункта назначения в провинциальный городок Саабрюккен с населением в 175 000 человек, как наш Мелитополь или Белая Церковь. Тут уже была моя мама-пенсионерка, которая прилетела за неделю до начала войны в гости и, к счастью, не успела вернутся домой. Изучив за 10 дней информацию, мы поняли, что являемся военными беженцами и можем просить временное убежище в ФРГ в соответствии § 24 I Aufenthaltsgesetz. Это такой себе "микс" вида на жительство и политического убежища, позволяющий социальные блага, материальную помощь и при этом иметь право на работу. Сроки от года до трех", - рассказывает украинка.

Как зарегистрироваться

На практике получить такой статус еще мало кому в Германии удалось. Нам удалось пообщаться с пятью украинскими семьями в разных концах страны, и никто их них еще не прошел эту процедуру. Ведь нововведение приняли на федеральном уровне, а вот каждая земля еще на практике не освоила сам процесс.

"В Берлине мы уже несколько раз приходили на центральный вокзал и в места регистрации беженцев, но нас отправляли домой. Мол, пока ничего не ясно. Пообещали принять документы после 16 марта", - говорит киевлянка Богдана, которая приехала в столицу Германии с двумя сыновьями школьного возраста. Их приютили друзья в своем частном доме.

Уполномоченная немецкого правительства по миграции, беженцам и интеграции Рим Алабали-Радован заявила о том, что Берлин готов принять неограниченное количество беженцев из Украины, сообщает издание Deutsche Welle. Однако, тех, кто сейчас прибывает в столицу распределяют дальше по регионам.

А документы первую очередь делают тем, кто находится в лагере для беженцев. И то не сразу. Для начала нужно пройти обязательный карантин в 7 дней (даже при наличии полного курса вакцинации или справки о выздоровлении после коронавируса), потом сдать тест на ковид и только тогда можно обращаться к местным клеркам.

Если украинцам есть где жить в Германии (остановились у родных и близких или нашли жилье в аренду), то правительство просит их не спешить с оформлением именно так называемого "военного беженства". Ведь по "безвизу" можно находится стране 90 дней и еще 90 дополнительных в связи с войной.

Более того государство пошло на уступки, в связи с большим количеством обращений украинцев, и предоставило возможность подавать документы в социальную службу по месту временного жительства чтобы безотлагательно получать финансовую помощь. Речь идет о сумме на еду, это около 370 евро для взрослого, 220 евро для ребенка. Раз в квартал предполагаются пособия на сезонную одежду.

"В Sozialamt нашего городка мы приехали после неудачной попытки подать документы в лагере для беженцев. Там творился полнейший хаос, сотрудники, похоже сами не понимали до конца процедуры. Толпы людей, никакой организации и главное информации. Но вот в социальной службе все прошло на высшем уровне. Электронная очередь, русскоязычные сотрудники, которые помогают правильно заполнить формуляр. В коридорах угощения и игрушки для малышей. Работники сочувствующие, никаких придирок к документам. Прием занимает около получаса. За это время обрабатываются данные. Важно иметь паспорта, знать свой адрес временного пристанища и иметь кого-то знакомого со счетом в банке. Ему придут первые выплаты. Обещали обработать заявление в течении 7-10 дней. Пока еще ждем результата на электронную почту", - рассказывает Анна из Броваров.

К слову, некоторые банки Германии уже стали открывать счета для украинцев. Для этого нужно назначить встречу в конкретном отделении и прийти с паспортом. Украинские кредитные карты работают в Германии повсеместно, можно расплачиваться или снять деньги в банкомате без комиссии, однако по курсу 34,6 грн за 1 евро (курс актуален для Raiffeisen Bank на 15.03.2022). и действует ограничение на сумму не более 10 000 грн в день. А вот наличные гривны в Германии обменять практически невозможно.

На одну квартиру десяток желающих

Также в социальной службе вам помогут с оформлением выплаты на проживание, если украинец сам себе нашел апартаменты. Они берут на себя выплаты арендной платы и коммунальных услуг, которые в среднем составляют еще +20-30% от стоимости съемного жилья в месяц. Сумма, которую покрывает государство разнится от региона и состава семьи. Ниже приводим расценки земли Саар на юге страны.

Из-за большого количества "понаехавших" снять квартиру сейчас достаточно сложно. Украинцы, которые давно живут в Германии рекомендуют рассматривать поселки, а не крупные и популярные города.

"Мы уже неделю мониторим объявления и ходим на просмотры. На одни апартаменты десяток претендентов. И не все хозяева хотят иметь дело с государственными выплатами. Поэтому найти хоть что-то достаточно сложно", - говорит семейство одесситов Татьяна и Олег.

Они ищут "двушку" в городе Саарлюис. Цены кусаются. Самая низкая стоимость - 500 евро. И это за голые стены. Без мебели, бытовой техники и иногда даже без розеток со светильниками.

Более того немецкие арендодатели хотят видеть, что потенциальный квартиросъёмщик работает официально, имеет стабильный доход и может предоставить залог в виде оплаты за два-три месяца. Для многих беженцев это просто непосильно.

Но тут на помощь снова приходит социальная служба, которая готова напрямую владельцу квартиры оплатить аренду, коммуналку и даже залог (правда эта сумма будет в счет других пособий). К тому же, предоставляется возмещение расходов на обстановку жилья вещами первой необходимости (кухонная мебель, плита, холодильник и стиральная машинка для семей с детьми). Естественно, это должны быть бюджетные марки и не самые навороченные модели. Возврат средств, потраченных на домашнюю утварь, происходит по заявлению, подкреплённому чеками.

Если в Берлине за 500 евро в месяц (без отопления, воды, света) можно снять только однокомнатную квартиру на окраине по соседству с сирийцами. То в провинции за эти деньги можно найти трешку в приличном районе на 70-80 кв.м.

Блага военного беженца

Когда все же удастся пройти все круги бюрократической волокиты и получить вожделенный статус, можно рассчитывать на расширенную медицинскую страховку. До этого же лишь скорая помощь в экстренных случаях и особые направления к специалистам через социальную службу. Также украинские беженцы с этого момента могут устроить детей в садик (до этого надо прописаться в местной ратуше Rathaus) и школу. А взрослые смогут посещать языковые курсы для скорейшей интеграции.

Также появляется возможность официально работать. Ведь по туристической визе легальное трудоустройство запрещено.

Обстановка в немецких городах и деревушках более чем позитивная. Украинцев радушно принимают. Закрывают глаза на отсутствие страховки на машину (так называемая "грин карта") или мелкие нарушения ПДД. Повсеместно проходят акции протеста против войны и поддержки Украины. Многие муниципальные здания в центре подсвечены желто-синим или украшены нашими влагами. Даже обычные немцы вывешивают в окнах желто-голубую символику в знак солидарности.

Есть ряд объявлений о подселение, когда владельцы домов сдают цокольный этаж или делят часть своей жилплощади. В основном, эти предложения для мам с одним ребенком.