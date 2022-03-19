Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят Словакии американские зенитные ракетные комплексы Patriot ("Пэтриот") взамен передаваемых Украине ее систем ПВО С-300.

Об этом сообщает нидерландское Министерство обороны, пишет "Интерфакс".

"Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы Слиач в центральной Словакии. Сегодня принято окончательное решение о том, что системы будут развернуты. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной. ЗРК Patriot встанут на дежурство с середины апреля", - говорится в сообщении военного ведомства Нидерландов.

Напомним, что в США не обсуждают возможность размещения в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, поскольку это бы означало присутствие военных США для обучения украинских коллег.

Ранее "Страна" сообщала, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США осуществляют поставки оружия в Украину каждый день или раз в два дня. Кроме того, Вашингтон намерен в ближайшее время продолжить предоставление военной помощи Киеву.

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