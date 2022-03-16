США и их союзники по НАТО уже направили в Украину несколько зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для улучшения обороны страны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

По словам неназванного высокопоставленного американского чиновника, дополнительные поставки включают в себя советские мобильные ЗРК c западными маркировками SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14.

Эти системы имеют меньшую дальность полета, чем система С-300, которую запросила Украина. Однако их дальность выше, чем у ракет Stinger, которые США поставляли ранее. Это даст ВСУ возможность эффективнее поражать современные российские крылатые ракеты.

Указанные системы были закуплены у стран-партнеров НАТО и, по словам чиновника, "уже в пути".

Напомним, ранее Белый дом заявил о намерении предоставить Украине передовые управляемые ракеты американского производства для борьбы с танками и артиллерией.

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