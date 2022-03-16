Российские войска начали обстреливать Мариуполь и побережье Одесской области с моря. В Азовском море корабли РФ расположились в районе Белосарайской косы, в Черном - недалеко от села Тузлы в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Об обстреле Мариуполя с кораблей в Facebook сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Уже к самолетам присоединились обстрелы с кораблей – первые ракеты выпущены с корабля в районе с. Б. Коса в направлении города. Россияне продолжают уничтожать город и горожан. Их цель одна – стереть Символ сопротивления и Форпост Украины. Но город держится", - написал он.

Об обстреле с кораблей побережья Одесской области в ночь с 15 на 16 марта сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Примерно час назад, российские оккупанты, с кораблей, начали ракетный и артиллерийский обстрел украинского берега в Одесской области в районе села Тузлы. Выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции. Оккупанты хотели прощупать нашу систему береговой обороны. Результата не достигли. Попыток высаживать десант не было", - написал Геращенко в Telegram-канале.

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