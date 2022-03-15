Профильное издание Naval News утверждает, что к украинскому побережью движутся 14 военных кораблей России.

"На спутниковых снимках видно, как корабли ВМФ России приближаются к украинскому побережью. На спутниковом снимке, сделанном в 11:47 по местному времени, видно как минимум 14 судов", - пишут морские аналитики.

Сам снимок они не публикуют, но нанесли движение кораблей на карту.

Всего идет три группы судов. Две - из боевых кораблей, а третья - из десантных. Десантные корабли, по-видимому, отплыли из Крыма, куда они отошли несколькими днями ранее.

Напомним, что Ким и Труханов заявили о планах российской армии окружить Одессу.

Также "Страна" сообщала, что российские корабли отошли от Одессы в Крым и отложили высадку десанта на одесское побережье.

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