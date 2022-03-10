Корабли Черноморского флота России отошли от Одессы в Крым и отложили высадку десанта на одесское побережье.

Об этом заявил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении, которое обнародовано на его странице в Facebook.

"Черноморские эскадры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и пока не намерены высаживать морской десант на наше побережье, потому что знают, чем для них это закончится", - cказал он.

Братчук о кораблях РФ - с 0:14

Ранее мы писали, что Россия не смогла направить четыре военных корабля в Черное море из-за запрета Турции.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны, в обновляемом материале.

Мы подробно рассказывали о том, как развивались события на фронте вчера, 9 марта.

Вчера впервые сразу в нескольких районах боевых действий были согласованы гуманитарные коридоры для выезда мирного населения, некоторые из них успешно работали. Боевые действия активно шли на Донбассе и в Изюме под Харьковом. Мы подводили главные итоги 14-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что сегодня в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, как Европа принимает украинцев.