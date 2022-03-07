Российский корвет "Василий Быков" был потоплен в результате огневого удара ВСУ у берегов Одессы. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

"Вчера эта вооруженная ракетами махина, превышающая по своему боевому потенциалу все, чем располагают в плане надводных сил ВМСУ, попала под удар украинской морской реактивной артиллерии", - говорится в сообщении.

Информации о судьбе российского экипажа нет.

По данным издания, поражению российского корвета предшествовала хорошо спланированная и реализованная военно-морская операция, ради которой пришлось пожертвовать украинским пограничным катером., чтобы заманить вражеское судно к замаскированной огневой позиции артиллерийской бригады.

Отметим, что на вооружении корвета "Василий Быков" стоят ракеты "Калибр".

Напомним, вчера по аэродрому Винницы был нанесен ракетный удар из акватории Черного моря.

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