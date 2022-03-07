В ночь с 6 на 7 марта российские войска нанесли ракетный удар в районе курортного поселка Тузлы в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Об этом в Facebook сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Есть информация, что враг с моря нанес ракетный удар в районе населенного пункта Тузлы. По другим населенным пунктам, находящимся рядом, информация уточняется", - сообщил он.

По предварительной информации, в результате никто не пострадал.

"Удар нанесен по объектам критической инфраструктуры. Пока известно, что пострадавших нет", - сказал Братчук.

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