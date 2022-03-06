Вчера стало известно, что Visa и Mastercard приняли решение прекратить работу с российскими банками.

Российские оппозиционеры, которые уехали за границу, говорят, что в первую очередь решения Visa и Mastercard прекратить работу с российскими банками ударят по ним, а не по тем, кто живет в России.

Потому что там-то карты продолжат работать, а затем банки перейдут на китайскую платёжную систему, которую принимают во всем мире.

Напомним, Mastercard сообщил о приостановке операций в России, аVisa работает над прекращением транзакций на территории РФ. Ранее Евросоюз решил отключить от SWIFT семь российских банков.

Также сообщалось, что глава МИД Великобритании призвала отключить все российские банки от SWIFT.

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