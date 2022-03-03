Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что необходимо отключить ВСЕ российские банки от SWIFT.

По словам главы МИД Соединенного Королевства, она планирует поставить этот вопрос на встрече G7.

Напомним, вчера, 2 марта, после того как Евросоюз отключил 7 банков России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, в ЕС запретили продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты евро в Россию или какому-либо физическому или юридическому лицу в России, включая ЦБ РФ.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

В нашем онлайне — что происходит в Украине сегодня, 2 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, видео, фото, главные оперативные новости.