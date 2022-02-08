Днем во вторник, 8 февраля, отряд больших десантных кораблей Военно-морского флота России начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. Экипажи совершают плановый переход из Средиземного в Черное море, где примут участие в военно-морских учениях.

Видеозапись прохода кораблей опубликовало Министерство обороны РФ в своем Ютуб-канале.

В момент появления публикации корабли "Королев", "Минск" и "Калининград" находились в проливе Дарданеллы. А десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток.

Ранее отряд больших десантных кораблей зашел в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России на побережье Средиземного моря, где пополнил запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

Основная направленность учений - отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях привлекут свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Ранее "Страна" сообщала о том, что корабли Северного флота вошли в Средиземное море, чтобы принять участие в военно-морских учениях. В составе отряда боевых кораблей ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

Также мы писали о ходе учений "Союзная решимость" с участием военных Беларуси и России.