Российские корабли Северного флота вошли в Средиземное море, чтобы принять участие в военно-морских учениях. В составе отряда боевых кораблей ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

Отряд вошел в Средиземное море через Гибралтарский пролив.

На межфлотских маневрах экипажам судов предстоит отработать взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов.



В пресс-службе флота рассказали, что на первом этапе дальнего похода североморцы приняли участие в масштабном учении с арктической экспедиционной группировкой под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2022 год в январе - феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия маневров под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Они нужны для отработки действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам стране с морских и океанских направлений.



Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане. Всего на учения планируют привлечь более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, одной тысячи единиц военной техники, около десяти тысяч военнослужащих.

Ранее "Страна" сообщала, что Беларусь и Россия будут отрабатывать защиту южных границ Союзного государства на учениях "Союзная решимость".

Также мы писали, что в восточных и центральных областях Украины с 9 февраля пройдут учения МВД по охране админзданий от захвата.