В телеграм-каналах публикуют фото и видео российских военных кораблей, которые заходят в порт Бердянска (Запорожская область).

На опубликованном видео можно рассмотреть, как несколько российских военных выгружаются с катера, который подходит к пирсу.

А на фото можно рассмотреть приближение к порту каких-то кораблей. Но по снимку сложно определить, действительно ли эти корабли военные.

Напомним, о появлении российских оккупантов в Бердянске стало известно 28 февраля. Местная власть с ними сотрудничать оказалась.

Также сообщалось, что жители Бердянска вышли на митинг против оккупантов из РФ и призвали их уезжать домой. Кроме того, появилась запись "агитки", которую оккупанты РФ транслируют по радио в Бердянске.

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