Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине передовых управляемых ракет американского производства для борьбы с танками и артиллерией.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух представителей Конгресса, проинформированных по этому вопросу.

Никаких решений принято не было, но официальные лица заявили, что Белый дом обдумывает, стоит ли оснащать Украину начиненными взрывчаткой "барражирующими ракетами" под названием Switchblades в рамках нового пакета военной помощи, который президент Джо Байден, как ожидается, обсудит в среду, 16 марта.

Существует два варианта этого оружия, Switchblade 300 и 600, которые были проданы Командованию специальных операций США производителем AeroVironment, базирующимся в пригороде Вашингтона, округ Колумбия. Ракеты предназначены для уничтожения танков и другой бронетехники.

"Мы поддерживаем наших союзников и суверенные нации в их праве на защиту своей родины и самой своей жизни, когда это фундаментальное право находится под угрозой", - говорится в заявлении компании AeroViron под заголовком "AeroVironment поддерживает народ Украины и всех стран НАТО".

Switchblade — это, по сути, роботизированные умные бомбы, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Их можно запрограммировать на автоматический удар по целям, находящимся за много миль, и их можно направлять вокруг целей до тех пор, пока не наступит подходящее время для удара. Компания заявляет, что 600 может летать в течение 40 минут и до 50 миль.

Это оружие одноразового использования, поэтому его прозвали "дроном-камикадзе". Но они на порядки дешевле, чем ракеты Hellfire, запускаемые американскими беспилотниками Reaper. По некоторым оценкам, 300 может стоить всего 6000 долларов.

Оба оружия можно настроить за считанные минуты. Они летают намного быстрее, чем турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина использует против напавшей на нее армии России. По-видимому, они смогут проникнуть через неравномерную систему ПВО, которую Россия поддерживает над своими силами.

Если бы Switchblade был передан Украине, это могло бы привести к самому значительному применению оружия в боевых действиях на сегодняшний день. Американские военные использовали Switchblade в боевых действиях при ограниченных обстоятельствах в Афганистане и других местах, но не предали гласности этот факт, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

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