В Китае прокомментировали одобренную США сделку с Тайванем на сумму в 100 миллионов долларов по обслуживанию ЗРК Patriot. Представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для защиты суверенитета и пресечения любого внешнего вмешательства.

Об этом сообщает "Синьхуа".

"Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для того, чтобы решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность и непоколебимо пресекать любое внешнее вмешательство", - заявил У Цянь.



Представитель МО КНР подчеркнул, что китайская армия также намерена пресекать любые сепаратистские заговоры, целью которых является достижение независимости Тайваня, и продолжит продвигать процесс "воссоединения родины".

"Будущее Тайваня заключается в национальном воссоединении, а безопасность острова зависит от совместных усилий соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива в соответствии с принципом "одного Китая", а не от продажи США оружия Тайваню", - добавил он.

Продавая оружие Тайваню, США серьезно нарушают принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, в особенности Коммюнике от 17 августа, отметил У Цянь.

Действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, наносят ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, подрывают отношения между двумя странами и их вооруженными силами, а также вредят миру и стабильности в Тайваньском проливе, подчеркнул У Цянь.

Китай настоятельно требует от США немедленно отменить свои планы по продаже оружия Тайваню, прекратить военные контакты с Тайванем и перестать направлять ложные сигналы сепаратистам, стремящимся к "независимости Тайваня", резюмировал официальный представитель ведомства.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Ранее "Страна" сообщала, что в декабре, после "вторжения России в Украину" западные СМИ начали пугать "вторжением Китая на Тайвань".

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