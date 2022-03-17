Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США осуществляют поставки оружия в Украину каждый день или раз в два дня. Кроме того, Вашингтон намерен в ближайшее время продолжить предоставление военной помощи Киеву.

Об этом Джен Псаки сообщила в четверг, 17 марта, на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

"Мы осуществляем поставки или перевозки каждый день или каждые пару дней и, конечно, у Министерства обороны США была бы более подробная информация. Но лишь за последние две недели мы сумели успешно и эффективно передать военную помощь на 300 млн долларов украинцам на местах. Мы будем прилагать усилия, чтобы продолжить быстро предоставить технику", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда будет передана дополнительная военная помощь на 800 млн долларов.

Напомним, что президент США Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов.

Также "Страна" сообщала, что в США хотят дополнительно выделить 186 млн долларов на гуманитарную помощь украинцам.

Война в Украине продолжается уже 22-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом онлайне.

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