США передадут Украине военной помощи на миллиард долларов, но небо не закроют. Полный список
Президент США Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов. Он сделал это во время выступления в Белом доме в среду.
Таким образом, общая военная помощь США Украине только с начала прошлой недели достигла миллиарда долларов.
"Мир един в нашей поддержке Украины и нашей решимости заставить Путина заплатить очень высокую цену", - сказал Байден.
"По просьбе президента Зеленского мы определили и помогаем Украине приобрести дополнительные зенитные комплексы большей дальности и боеприпасы к этим системам. Новый пакет помощи также включает 9000 противотанковых комплексов. Это высокоточные переносные ракеты, которые украинские силы с большим успехом используют для уничтожения вторгшихся танков и бронетехники. Он будет включать 7000 единиц стрелкового оружия, пулеметов, дробовиков, гранатометов для оснащения украинцев, в том числе храбрых женщин и мужчин, защищающих свои города как гражданские лица", - сказал Байден.
На сайте Белого дома опубликован полный пакет военной помощи Украине, который американское правительство направило с начала прошлой недели. Новый пакет помощи в размере 800 миллионов долларов США включает:
- 800 зенитных комплексов Stinger;
- 2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4;
- 100 тактических беспилотных летательных аппаратов;
- 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков;
- Более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам;
- 25 000 комплектов бронежилетов, а также 25 000 шлемов.
В Белом доме напомнили, что предыдущая помощь Соединенных Штатов Украине, на 200 млн долларов включала:
- более 600 зенитных комплексов Stinger;
- 2600 противотанковых систем Javelin;
- пять вертолетов Ми-17;
- Три патрульных катера;
- Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами;
- Четыре противоминометные радиолокационные системы;
- 200 гранатометов и боеприпасов;
- 200 ружей и 200 пулеметов;
- Около 40 миллионов патронов к стрелковому оружию и более 1 миллиона гранатометных, минометных и артиллерийских выстрелов;
- 70 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV) и других транспортных средств;
- Безопасная связь, системы обнаружения РЭБ, бронежилеты, каски и другое тактическое снаряжение;
- Военно-медицинское оборудование для обеспечения лечения и боевой эвакуации;
- Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования;
- Спутниковые снимки и возможности анализа.
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