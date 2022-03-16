Президент США Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов. Он сделал это во время выступления в Белом доме в среду.

Таким образом, общая военная помощь США Украине только с начала прошлой недели достигла миллиарда долларов.

"Мир един в нашей поддержке Украины и нашей решимости заставить Путина заплатить очень высокую цену", - сказал Байден.

"По просьбе президента Зеленского мы определили и помогаем Украине приобрести дополнительные зенитные комплексы большей дальности и боеприпасы к этим системам. Новый пакет помощи также включает 9000 противотанковых комплексов. Это высокоточные переносные ракеты, которые украинские силы с большим успехом используют для уничтожения вторгшихся танков и бронетехники. Он будет включать 7000 единиц стрелкового оружия, пулеметов, дробовиков, гранатометов для оснащения украинцев, в том числе храбрых женщин и мужчин, защищающих свои города как гражданские лица", - сказал Байден.

На сайте Белого дома опубликован полный пакет военной помощи Украине, который американское правительство направило с начала прошлой недели. Новый пакет помощи в размере 800 миллионов долларов США включает:

800 зенитных комплексов Stinger;

2000 Javelin, 1000 легких противотанковых орудий и 6000 противотанковых систем AT-4;

100 тактических беспилотных летательных аппаратов;

100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов и 400 дробовиков;

Более 20 миллионов патронов к стрелковому оружию, гранатометным и минометным выстрелам;

25 000 комплектов бронежилетов, а также 25 000 шлемов.

В Белом доме напомнили, что предыдущая помощь Соединенных Штатов Украине, на 200 млн долларов включала:

более 600 зенитных комплексов Stinger;

2600 противотанковых систем Javelin;

пять вертолетов Ми-17;

Три патрульных катера;

Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами;

Четыре противоминометные радиолокационные системы;

200 гранатометов и боеприпасов;

200 ружей и 200 пулеметов;

Около 40 миллионов патронов к стрелковому оружию и более 1 миллиона гранатометных, минометных и артиллерийских выстрелов;

70 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV) и других транспортных средств;

Безопасная связь, системы обнаружения РЭБ, бронежилеты, каски и другое тактическое снаряжение;

Военно-медицинское оборудование для обеспечения лечения и боевой эвакуации;

Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования;

Спутниковые снимки и возможности анализа.

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