Помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан инициирует разговор с российским секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Об этом пишет Bloomberg.

Цель разговора - "напрямую предостеречь Кремль от операции в Украине "под ложным флагом" или использования конфликта как предлога для применения химического оружия".

О вероятности химической атаки на территории Украины США говорят уже несколько дней.

Ранее "Страна" сообщала, что в Белом доме считают, что РФ может планировать химическую или биологическую атаку в Украине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что заявления России об американских лабораториях по биологическому оружию и разработке химического оружия в Украине является "уловкой", которая совершена для попытки оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные атаки.

Также напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предполагает, что Россия может готовить в Украине "ужасную операцию под ложным флагом", связанную с химическим оружием.

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