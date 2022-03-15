Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена и американского госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом сообщает МИД РФ.

Также в так называемый "стоп-лист" попали глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Также российские санкции коснулись сына президента США - Хантера Байдена и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Кроме того, МИД РФ заявил, что Россия запрещает въезд премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Вероятно, РФ пройдется зеркальными мерами по всем странам, которые ввели санкции против нее.

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